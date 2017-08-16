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08:47 16.08.2017

Аргентина предупредила США о недопустимости вооруженного вмешательства в дела Венесуэлы

Президент Аргентины Маурисио Макри заявил, что не считает правильным силовой метод урегулирования ситуации в Венесуэле.

"Применение силы - этот не тот путь",- сказал он на совместной с вице-президентом США Майком Пенсом пресс-конференции, отметив, что допускает экономическое давление на венесуэльские власти.

М.Пенс посетил Аргентину в рамках турне по странам Латинской Америки.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что не исключает различные варианты решения проблемы в Венесуэле, переживающей политический кризис, "включая возможность военных мер в случае необходимости".

М.Пенс, со своей стороны, сказал, что "у Соединенных Штатов много возможностей", которые они рассматривают.

"Но мы действительно считаем, что нагнетание экономического и дипломатического давления на режим Мадуро (президента Венесуэлы Николаса Мадуро - ИФ), и не только со стороны Америки, но и со стороны всего мира, может способствовать восстановлению демократии в Венесуэле мирными средствами", - сказал он.

Наблюдатели обратили внимание, что американский вице-президент, хотя и смягчил тон в отношении Венесуэлы, не заявил, что силовой метод решения вопроса исключается.

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Интерфакс-Украина
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