События

06:42 16.08.2017

На Харьковщине трехмесячный ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии из-за передозировки нафтизином – полиция

В отделение реанимации харьковской областной детской клинической больницы госпитализирована трехмесячная девочка в связи с передозировкой нафтизина.

"Из пос.Токаревка была госпитализирована трехмесячная девочка. Состояние здоровья - стабильно тяжелое", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Со слов матери, она превысила дозу лекарства по собственной неосторожности.

Информация о случившемся внесена в Журнал единого учета правонарушений. Проводится дальнейшая проверка.

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Интерфакс-Украина
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