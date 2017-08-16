На Харьковщине трехмесячный ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии из-за передозировки нафтизином – полиция

В отделение реанимации харьковской областной детской клинической больницы госпитализирована трехмесячная девочка в связи с передозировкой нафтизина.

"Из пос.Токаревка была госпитализирована трехмесячная девочка. Состояние здоровья - стабильно тяжелое", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Со слов матери, она превысила дозу лекарства по собственной неосторожности.

Информация о случившемся внесена в Журнал единого учета правонарушений. Проводится дальнейшая проверка.