США не намерены отказываться от военных учений в обмен на прекращение ракетных и ядерных испытаний КНДР – госдеп

США считают неверной идею, предусматривающую их отказ от проведения совместных военных учений с Южной Кореей в обмен на прекращение КНДР ракетных и ядерных испытаний, заявила во вторник представитель госдепа Хизер Нойерт.

"Нет эквивалентности между тем, чем занималась КНДР - испытанием баллистических ракет в июле, а также - ядерными испытаниями, и тем, чем занимаются США и Южная Корея - совершенно законными совместными военными учениями", - заявила она, отвечая на вопрос, не собираются ли США менять свою позицию в этом вопросе.

Х.Нойерт напомнила, что совместные учения между США и Южной Кореей проводятся уже на протяжении длительного периода времени - 1953 года, когда был подписан договор о совместной обороне двух стран.

"Мы продолжим это делать, и это не то, что подлежит изменению... Потому что то, что мы делаем с Южной Кореей не эквивалентно тому, что делает КНДР. И весь мир это признает", - добавила Х.Нойерт.