Поток репатриантов из Украины в Израиль уменьшился после всплеска, возникшего с началом войны на Донбассе

Украина в последние годы остается в тройке стран, лидирующих по источнику репатриантов в Израиль, сообщил министр по вопросам охраны окружающей среды государства Израиль, министр по делам Иерусалима и наследия Зеэв Элькин.

"Последние лет 5 эти три страны - Франция, Украина и Россия - ведущие по источнику репатриации, они занимают первые три места, меняясь между собой. На четвертом месте Соединенные Штаты", - сказал З.Элькин в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, после аннексии Крыма и начала войны на востоке Украины, поток репатриантов вырос, однако сейчас несколько уменьшился.

"Сначала поток вырос, сейчас он чуть-чуть уменьшился. Если перед началом этих событий Франция лидировала как источник репатриации в Израиль, то после Революции на Майдане и начала войны Украина заняла первое место как источник репатриации. Но в последний год на первом месте Россия", - рассказал З.Элькин.

Он также заверил, что отношения между Украиной и Россией не сказываются на отношениях выходцев из этих стран, живущих в Израиле.

"Понятно, что у граждан Израиля, приехавших из Украины или из России, есть разные позиции по Крыму или конфликту на Востоке Украины и они, кстати, не всегда соответствуют тому, откуда человек приехал. Но вражды между общиной выходцев из Украины и общиной выходцев из России я не наблюдаю", - сказал З.Элькин.

Полный текст интервью З.Элькина будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина" в ближайшее время