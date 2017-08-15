В ходе конфликта с участием нардепа Мельничука на Троещине произошла стрельба: пострадавших нет, полиция установила стрелка

В Киеве на Троещине на почве имущественного спора произошел конфликт с применением огнестрельного оружия без пострадавших с участием внефракционного народного депутата Украины Сергея Мельничука.

Как сообщила в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Киеве Оксана Блищик, во вторник в ходе конфликта между сторонниками и противниками выселения учебного учреждения на Троещине были произведены выстрелы из огнестрельного оружия без причинения кому-либо повреждений.

"Мы подтверждаем факт стрельбы во время конфликта между сторонниками и противниками выселения из помещения", - сказала она.

На уточняющий вопрос агентства о достоверности распространенной в соцсетях информации о том, что стрелял нардеп С.Мельничук, начальник отдела коммуникации столичного главка полиции ответила: "Личность стрелка установлена. Стрелял не народный депутат".

При этом О.Блищик добавила, что выстрелы были произведены в воздух и пострадавших нет.

По ее словам, сейчас на месте происшествия работает оперативно-следственная группа полиции, к расследованию также привлечены сотрудники прокуратуры.

Около 17.00 вторника в группе "dtp.kiev.ua" в социальной сети Фейсбук было опубликовано сообщение следующего содержания: "Стрельба боевыми в Киеве: "Народный депутат Мельничук устроил стрельбу на Троещине, Машина заблокирована, почему-то выпали стекла и спустились колеса, Полиция охраняет. Стреляли боевыми!!!".

В то же время блогер Евгений Шевченко в своей странице в Фейсбук сообщил, что конфликт произошел из-за длящейся 2 года судебной тяжбы об отчуждении из коммунальной собственности города детского сада.

"Два года судов и наконец справедливость была восстановлена - соглашение было признано незаконным, оно было отменено, а детский сад возвращен в коммунальную собственность. Но вдруг приехал ... кто бы вы думали? .. Народный депутат Мельничук! Который встал на защиту мошенников-рейдеров и плевать он хотел на детей и на их родителей вместе взятых", - написал Е.Шевченко.

По словам блогера, нардеп заявил местным жителям, что "решение суда для него ничего не значит" и там якобы будет его общественная приемная. Впоследствии вспыхнул конфликт с применением физической силы, "на что Мельничук достал свой пистолет и начал стрелять в людей".

Е.Шевченко отметил, что в ходе потасовки народный депутат вместе с охранником были заблокированы местными жителями в легковом автомобиле, на котором приехали. Само же автотранспортное средство получило повреждения: разбитые окна. На место происшествия прибыла полиция, которая пресекла противочтояние. При этом блогер не сообщил о наличии пострадавших в результате конфликта.