События

16:52 15.08.2017

В Киеве открыли памятник ветеранам АТО

В Киеве открыли памятник знак военным, добровольцам и волонтерам, которые участвовали в войне на Донбассе, сообщает "Громадське" во вторник.

Как отмечается в сообщении, памятник открыт на пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы Академика Королева (Святошинский район Киева, жилмассив Никольская Борщаговка)

Сам памятный знак представляет собой меч, вонзенный в карту РФ. По словам представителя общественной организации "Ветеранов АТО" Евгения Яранцева, установленный памятный знак "символизирует будущую победу Украины над российскими оккупантами".

По его словам, памятник построен на пожертвование волонтеров и обошелся примерно в 120 тысяч гривень.

Курс НБУ по состоянию на 15 августа 25,631 грн/$1.

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