События

16:47 15.08.2017

Экс-постпред Украины в ООН считает, что обращение Януковича к Путину было нужно России для обоснования агрессии в Крыму

Обращение экс-президента Украины Виктора Януковича к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой использовать Вооруженные силы РФ на территории Украины (от 1 марта 2014 года) нужно было российской стороне для обоснования своей агрессии в Крыму, считает бывший постоянный представитель Украины в ООН Юрий Сергеев.

"Российской Федерации нужно было это обращение для обоснования своей интервенции. Это заявление усложняло нашу работу по проведению линии защиты интересов Украины", – сказал он, выступая во вторник в качестве свидетеля на заседании Оболонского районного суда Киева по делу о государственной измене В.Януковича.

Ю.Сергеев указал, что РФ сама инициировала заседание Совбеза ООН 3 марта 2014 года, на котором было зачитано данное письмо В.Януковича. Он считает, что это обращение нужно было российской стороне для того, чтобы подтверждать свою линию о том, что в Украине произошел государственный переворот, который угрожает россиянам и русскоязычному населению Крыма, а также базе Черноморского флота РФ на полуострове.

По словам бывшего постоянного представителя Украины в ООН, обращение В.Януковича к президенту РФ сработало для дезориентации общественности "по поводу того, кто есть кто и что происходит, дав форму законности тем действиям".

Отвечая на вопрос защитника экс-президента, имело ли обращение В.Януковича к президенту РФ юридическое значение для Украины, Ю.Сергеев заявил: "С точки зрения нанесения вреда, что потом вылилось в конкретные действия – оно легитимизировало действия Российской Федерации... Будучи по сути своей нелегитимным, оно было использовано для легитимных действий в рамках ООН".

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