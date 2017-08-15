Задержанный в Крыму украинец служил в ВСУ по контракту и был уволен в мае по служебному несоответствию

Задержанный в оккупированном РФ Крыму гражданин Украины Геннадий Лемешко служил в Вооруженных силах Украины по контракту и был уволен в мае текущего года, сообщают в управлении по связям с общественностью Генштаба ВСУ.

"Данный человек проходил военную службу в Вооруженных силах Украины по контракту с ноября 2016 по май 2017-го. Он был уволен по статье "служебное несоответствие", - сообщил сотрудник управления Юзеф Венскович агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Ю.Венскович уточнил, что Г.Лемешко проходил военную службу в одном из подразделений Сухопутных войск ВСУ и был уволен в связи с систематическим нарушением дисциплины.

Как сообщалось, ФСБ РФ во вторник утром заявила о предотвращении в оккупированном Крыму ряда диверсий против объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова и задержании "агента Службы безопасности Украины" - гражданина Украины Геннадия Лемешко. Киевский районный суд Симферополя постановил арестовать Г.Лемешко на два месяца – до 13 сентября сего года.

В СБУ заявили, что задержание якобы их "агента" является очередной провокацией и фэйковой новостью, которую российская сторона использует для запугивания населения полуострова.