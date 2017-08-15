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15:08 15.08.2017

Обращение Януковича к Путину было не только зачитано в ООН, РФ еще и дала ему официальный статус - Сергеев

Обращение экс-президента Украины Виктора Януковича к президенту Российской Федерации Владимиру Путину об использовании Вооруженных сил РФ для восстановления "конституционного порядка" в Украине было не только зачитано представителем РФ в ООН Виталием Чуркиным на заседании Совбеза ООН 3 марта 2014 года, но российская сторона также предоставила этому документу официальный статус, утверждает бывший постоянный представитель Украины в ООН Юрий Сергеев.

"Обращение Януковича было не просто зачитано и показано. Утром того же дня Российская Федерация придала ему статус официального документа Совета безопасности ООН, такая формула существует", - сказал Ю.Сергеев в ходе своих свободных показаний в Оболонском районном суде Киева по делу о госизмене В.Януковича, где выступает в качестве свидетеля.

Дипломат отметил, что это письмо В.Януковича В.Путину было распространено среди членов Совбеза ООН и они ознакомились с ним.

Ю.Сергеев напомнил, что, отвечая на вопрос журналистов о данном обращении, тогдашний представитель Франции в ООН Жерар Аро сказал, что "документ не фальшивый - фальшивый президент (В.Янукович – ИФ)".

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