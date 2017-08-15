Гройсман назвал провокацией информацию о якобы продаже "Южмашем" ракетных двигателей КНДР

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что информация о якобы продаже ГП "Южный машиностроительный завод им. Макарова" (ЮМЗ, Днепр) ракетных двигателей КНДР является провокацией.

"Информация по "Южмашу" является четкой провокацией против Украины. Я полностью опираюсь на заявление секретаря Совета национальной безопасности обороны и самого "Южмаша", что такого не было", - сказал премьер на брифинге во вторник в Днепре.

По его словам, таких продаж не было и не могло быть.

Как сообщалось, 14 августа The New York Times со ссылкой на выводы специалиста по ракетным вопросам Международного института стратегических исследований (IISS) озвучила предположение, что запущенная в июле КНДР МБР Hwasong-14 оснащена ракетным двигателем, созданным на основе разрабатывавшегося в 60-е годы для советских МБР советского ракетного РД-250.

Наиболее вероятным поставщиком технологий для двигателя корейской МБР в публикации названо украинское ГП "Южмаш" (Днепр), которое, как пишет NYT, "оставалось одним из основных производителей ракет России даже после обретения Украиной независимости".

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что украинский оборонный и авиакосмический комплексы не поставляли оружия и военных технологий в Северную Корею, а распространяемая некоторыми иностранными СМИ ложная информация о якобы передаче "Южмашем" ракетных технологий КНДР, скорее всего, спровоцирована российскими спецслужбами.

В самом ГП "Южмаш" опровергают озвученные в издании The New York Times предположения о причастности предприятия к ракетной программе КНДР и расценивают их как попытку дискредитировать предприятие и Украину.