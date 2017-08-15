Задержание ФСБ РФ "агента СБУ" – это очередная провокация и фейк

Служба безопасности Украины заявляет, что задержание российской ФСБ якобы "агента СБУ", подозреваемого в подготовке диверсий в Крыму, - это очередная провокация и фейковая новость, которую российская сторона использует для запугивания населения полуострова.

"Российская ФСБ прибегла к очередной провокации, сообщив о задержании в Крыму якобы "агента СБУ". Считаем, что подобные фейковые новости нужны российским спецслужбам для запугивания населения полуострова, которое все чаще выражает недовольство оккупационными властями", - говорится в заявлении СБУ, распространенном пресс-центром спецслужбы.

В СБУ подчеркнули, что на фоне ухудшения жизни крымчан "ФСБ вновь запускает "заезженную пластинку", пытаясь обвинить Украину и ее правоохранительные органы в своих собственных бедах и проблемах в Крыму".

ФСБ России во вторник утром заявила о предотвращении в Крыму ряда диверсий против объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова и задержании "агента Службы безопасности Украины" - гражданина Украины Геннадия Лемешко.

Киевский районный суд Симферополя постановил арестовать на два месяца Г.Лемешко, подозреваемого ФСБ в подготовке диверсий в Крыму.

"Рассмотрено и удовлетворено ходатайство следователя следственного отдела Управления ФСБ России по Республике Крым об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Лемешко Геннадия Геннадиевича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.223.1 УК России, сроком на два месяца - до 13 октября", - сообщается в информации на портале райсуда.