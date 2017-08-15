ВСУ до конца года получат 130 санитарных машин "Богдан"

До конца текущего года для нужд армии будут закуплены 130 санитарных машин "Богдан", сообщил спикер Министерства обороны Украиын по вопросам АТО Максим Праута.

"Начато обеспечение воинских частей новым полноприводным высокопроходимым санитарным транспортом типа "Богдан". В рамках государственного оборонного заказа в этом году будет закуплено более 130 таких машин", - рассказал он на брифинге во вторник в Киеве.

М.Праута также отметил, что обеспечение бронированной эвакуационной техникой в боевых воинских частях осуществляется за счет переоборудования малых бронированных тягачей и бронемашин "Саксон", а также поступления принятой на вооружение ВСУ санитарной военной техники.

По словам спикера ведомства, сейчас украинские военнослужащие в зоне проведения АТО полностью обеспечены индивидуальными аптечками, а боевые подразделения - лекарственными средствами и имуществом.

"С целью восстановления психологического здоровья участников антитеррористической операции в тыловых пунктах управления бригад в районе проведения АТО развернуто 17 пунктов психологической реабилитации. В настоящее время психологическую реабилитацию прошло около 4 тысяч защитников Украины", - рассказал он.