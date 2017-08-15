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11:07 15.08.2017

ФСБ сообщила о задержании в Крыму "агента СБУ"

ФСБ России заявляет о предотвращении совершения в Крыму ряда диверсий против объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова и задержании агента Службы безопасности Украины.

"Управлением ФСБ России по республике Крым и Севастополю в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан агент Службы безопасности Украины в Херсонской области, направленный в Крым для осуществления диверсионных актов. 12 августа Геннадий Лемешко задержан сотрудниками органов ФСБ при попытке повредить линию электропередачи в районе трассы Судак-Новый свет", - сообщили во вторник "Интерфаксу" в ЦОС ФСБ России.

По их информации, у задержанного обнаружено и изъято: две тротиловые шашки типа "200" с зажигательной трубкой ЗТП-50, механизм для приведения в действие взрывного устройства, граната РГД-5 с вкрученным запалом, емкости с горючей смесью, ручная пила (для подпила деревянных опор линии электропередачи) и цифровой фотоаппарат "для документирования диверсионной деятельности и последующего отчета о ней перед кураторами Службы безопасности Украины".

В сообщении отмечено, что гражданин Украины Г.Лемешко - уроженец Харьковской области, ранее проходивший службу в зоне АТО "в должности старшего разведчика глубинной разведки в одной из воинских частей Вооруженных сил Украины, 9 августа 2017 года прибыл в Крым, где, в соответствии с заданием СБУ, должен был совершить ряд противоправных действий".

Возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия и оперативные мероприятия по установлению возможных сообщников и пособников "украинского диверсанта", отметили в ЦОС ФСБ России.

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