Неизвестные в Белой Церкви обстреляли машину руководителя организации "Авто Евро Сила"

Неизвестные неподалеку г.Белая Церковь (Киевская обл.) обстреляли автомобиль руководителя организации "Авто Евро Сила" (объединение собственников автомобилей на еврономерах) Олега Ярошевича, он не пострадал. Полиция открыла уголовное производство по статье "хулиганство".

Как сообщается на странице Главного управления Национальной полиции в Киевской области в Фейсбуке во вторник, информация о произошедшем поступила накануне в 23.30. При этом в полицию обратился не владелец авто, а его знакомый.

Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили автомобиль в кювете. Пострадавший сразу же скрылся и общался с правоохранителями исключительно через аудиосвязь, отмечают в полиции.

Оперативники обследовали прилегающую территорию с помощью металлоискателя и при участии кинологической службы, гильзы не обнаружены.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, продолжаются следственные действия. Автомобиль будет направлен на экспертизы.

Полицейские пытаются установить местонахождение пострадавшего для получения показаний. Предварительно установлено, что он находился у своих родственников.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.