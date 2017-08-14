В Николаеве выявлен возбудитель холеры

В связи с выявлением возбудителя холеры в г.Николаев все городские и областные службы переведены в состояние повышенной готовности, сообщается на официальном сайте Николаевской областной государственной администрации в понедельник.

"При проведении планового социально-гигиенического лабораторного мониторинга воды открытых водоемов на наличие возбудителей инфекций, имеющих международное значение, а именно на вибриофлору в реперной точке в районе пешеходного Ингульского моста (г.Николаев, Центральный район) из пробы от 07.08.2017р. выделен Vibrio cholerea O1 биовар Eltor серовар Ogawa. Культура подтверждена Одесским противочумным институтом им.Мечникова", - говорится в сообщении.

В обладминистрации сообщают, что в настоящее время не зафиксирован ни один случай заболевания холерой среди населения, однако все областные и городские службы уже переведены в состояние повышенной готовности. При этом Николаевская областная инфекционная больница полностью укомплектована необходимыми медикаментами на случай распространения болезни. Также проработана возможность развертывания полевого госпиталя на случай массового заболевания.

"С целью предупреждения и предотвращения возможного распространения случаев заболевания среди людей было решено рекомендовать Николаевскому городскому совету запретить купание и вылов рыбы в акватории рек Ингул, Южный Буг, Днепро-Бугском лимане, принять неотложные меры по ликвидации мест стихийной торговли продуктами питания, особенно рыбопродуктами", - говорится в сообщении.