Двое украинских военных ранены под Мариуполем в понедельник

В результате обстрела позиций сил антитеррористической операции незаконными вооруженными формированиями двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения в понедельник.

"Около 7 утра в результате гранатометного обстрела украинских укреплений вблизи Гнутово (село Мариупольского горсовета Донецкой области – ИФ) двое наших защитников получили ранения", - говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18:00 понедельника, опубликованной в соцсети Facebook.

Кроме того, как отмечается в сообщении, на мариупольском направлении боевики выпустили не менее 10 120-мм мин по позициям сил АТО на подступах к городам Марьинке и Красногоровке, также в Маринке обстреляли из крупнокалиберных пулеметов жилые дома. "Разрушения зданий сейчас оцениваются. К счастью, из местных никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Наиболее горячей с начала суток была ситуация на окраинах г.Авдеевка Донецкой области, где боевики с утра 4 раза обстреляли опорные пункты сил АТО из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. "В ответ украинские военные активно применяли оружие на поражение противника", - сообщили в штабе.

Кроме того, на донецком направлении под огнем боевиков оказались позиции сил АТО в районе пгт Луганское Бахмутского района и пгт Верхнеторецкое Ясиноватского района Донецкой области.

"На протяжении сегодняшнего дня ситуация в районе проведения АТО оставалась напряженной, однако контролируемой украинской армией. По сравнению со вчерашним днем количество обстрелов наших позиций увеличилось почти вдвое", - резюмируется в сводке.