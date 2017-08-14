События

14:36 14.08.2017

Молдова не вступит в НАТО - Додон

Молдова сохранит нейтралитет и не станет членом НАТО или другого военного блока, заявил президент Молдовы Игорь Додон.

"Молдова не должна участвовать в военных действиях ни на западе, ни на востоке, мы не будем участвовать в НАТО или других военных блоках. Мы нейтральная страна. Молдова не будет участвовать ни в каких военных действиях или региональных конфликтах", - заявил И.Додон на брифинге в понедельник, комментируя свой визит на военный полигон Национальной армии Молдавии в Бульбоаке.

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