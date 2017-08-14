Один из обвиняемых в деле о событиях 2 мая 2014 года в Одессе уехал в Россию

Один из обвиняемых в деле о событиях 2 мая 2014 года в Одессе (в части событий на Греческой площади) Владислав Ильницкий покинул Украину, однако был задержан российскими пограничниками в аэропорту "Домодедово".

Бывший одесский журналист, осужденный и отбывший наказание по ст. 110 (Покушение на территориальную целостность Украины) Уголовного кодекса, в настоящее время находящийся в России Артем Бузила на своей странице в Facebook написал, что В.Ильницкий "сбежал из Украины".

"Сейчас (В.Ильницкий – ИФ) находится, видимо, в изоляторе, где ему грозит депортация", - отметил А.Бузила.

В свою очередь, в пресс-службе прокуратуры Одесской области агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что по состоянию на 13.00 14 августа 2017 установлено, что обвиняемый на судебное заседание в Ильичевский городской суд (г.Черноморск Одесской области) не явился.

"В судебном заседании адвокат последнего сообщил, что сейчас у него отсутствует связь с клиентом и отсутствует информация о месте его точного пребывания. В настоящее время прокуратурой области истребованы информация относительно пересечения обвиняемым государственной границы", - сообщили в прокуратуре.

Кроме того, надзорное ведомство рассматривает возможность обращения к суду с ходатайством об избрании обвиняемому меры пресечения в виде содержания под стражей и объявления в розыск.

В свою очередь бывший депутат Одесского горсовета от партии "Родина" Игорь Димитриев сообщил в Facebook, что В.Ильницкий приехал в Россию просить политического убежища.

"На границе он не стал лукавить и рассказывать что прилетел с туристическими целями, поклониться мавзолею Ленина и кремлевским стенам, а так и сказал: "я обвиняемый по делу 2 мая, прошу убежища". В результате был задержан и готовится к отправке домой", - написал он.

2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибло 48 человек и более 200 были ранены. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы.