Авиаперевозки детей без сопровождения будут позволены с пяти лет вместо двух

Несовершеннолетние дети будут иметь право путешествовать авиационным транспортом без сопровождения с пяти лет, тогда как сейчас это позволено с двухлетнего возраста.

Как сообщила пресс-служба Государственной авиационной службы Украины, 16 июня 2017 на заседании совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) была принята соответствующая поправка к документам Конвенции о международной гражданской авиации.

Указанная поправка вступает в силу с 23 октября 2017 года.

"Также обращаем внимание на то, что указанной поправкой в пассажирскую ведомость внесена графа "Гражданство", - отмечается в сообщении.