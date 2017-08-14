Раненых в зоне АТО бойцов ВСУ вертолетом эвакуировали в Харьков

Военные медики провели аэромедицинскую эвакуацию раненых военнослужащих Вооруженных сил Украины из района проведения антитеррористической операции на Донбассе в Харьков, сообщается на сайте Минобороны.

"Сначала бойцам оперативно оказали помощь передовые группы врачебно-сестринских бригад, несущих службу ближе всего к районам боевых действий. Далее раненых доставили в 65-й военный мобильный госпиталь, где провели необходимые мероприятия по оперативному вмешательству и стабилизации", - говорится в обнародованной в понедельник утром информации.

Оценив состояние военнослужащих, говорится в сообщении, было принято решение о перевозке раненных воздушным транспортом на вертолете Ми-8МТ в Военно-медицинскый клинический центр Северного региона (г.Харьков). Также в центр были доставлены военнослужащие с травмами и соматические больные.

"Двое военнослужащих получили минно-взрывные поражения на передовой. Это множественные ранения верхних и нижних конечностей, туловища, проникающие ранения живота. Сейчас их состояние стабильное. В Харькове бойцы будут проходить дальнейшую диагностику и лечение", - рассказал главный хирург АТО полковник медицинской службы Константин Гуменюк.

По словам полковника медслужбы, сейчас в районе АТО военные медики обеспечены современными реанимобилями, которые позволяют безопасно и оперативно доставлять раненых в места получения квалифицированной медицинской помощи.