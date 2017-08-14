Днем в Киеве ожидается кратковременный дождь, возможна гроза - синоптики

В понедельник в столице ожидается кратковременный дождь, возможна гроза, сообщает Украинский гидрометцентр.

"В столице ближайшей ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, возможна гроза", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По прогнозам синоптиков, температура днем ожидается в районе 25-27° тепла.

Ветер прогнозируют северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с.

По прогнозам синоптиков, на большей части территории Украины будет сухо. Кратковременный дождь ожидается местами лишь в центральных и северных областях.