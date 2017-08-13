Боевики продолжают обстреливать украинские позиции, ВСУ плотным огнем принуждают противника к тишине

В течение воскресенья ситуация в районе проведения АТО оставалась напряженной, однако контролируемой Вооруженными силами Украины, сообщают в пресс-центре штаба АТО.

"Днем незаконные вооруженные формирования дважды били из 82-мм минометов по нашим укреплениям в районе Чермалыка, что на приморском направлении. Также боевики открывали огонь недалеко от поселка Широкино", – информируют в штабе на своей странице в "Фейсбук" в воскресенье.

На луганском направлении около 1 ночи преступники выпустили 5 мин калибра 120-мм по украинским защитникам в Троицком.

В районе Авдеевской промзоны днем, боевики почти 2 часа обстреливали укрепления ВСУ из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. В ответ бойцы АТО плотным огнем принудили противника к тишине.

Также в сообщении говорится, что наряду с неудачными попытками втянуть украинских военных в долгосрочное огневое противостояние, боевики продолжают грабить и цинично использовать населения оккупированного Донбасса. "Недавно в Горловке, так называемые милиционеры "ДНР" задержали боевика 3-й отдельной мотострелковой бригады, с разрешения командования организовал масштабный сбыт контрабандных товаров. Также жителей Донбасса, взяли в руки оружие, все чаще принудительно "привлекают" воевать в Сирии. А учитывая, что эти люди не граждане России, в случае гибели, их тела домой никто не возвращает", подчеркнули в штабе.