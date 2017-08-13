Лукашенко видит опасность в восстановлении погранзон на российско-белорусской границе

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил обеспокоенность в связи с отрицательной динамикой развития отношений Беларуси и России в рамках Союзного государства.

"У нас есть большая перед обществом задолженность по договору о Союзном государстве. Мы многое потеряли на многих направлениях. Но самое страшное заключается в том, что по некоторым вопросам мы допускаем откаты", - сказал А.Лукашенко в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

В данной связи он привел в пример восстановление погранзон на белорусско-российской границе.

"Мы гордились тем, что у нас равные права для россиян и белорусов. Сегодня уже начинаем шалить на границе, пограничников россияне вывели на границу, таможенники начинают себя вести непонятно как, блокируют товары. Люди из третьих стран только через международные пункты пропуска - то есть недоверие уже к нам. В этом серьезная опасность, мы начинаем откатываться", - сказал президент.

Лукашенко подчеркнул, что для Беларусь и России "важно не допустить отката и где-то хоть потихонечку двигаться вперед".