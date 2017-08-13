В Харькове спасатели ликвидировали крупный пожар в многоквартирном одноэтажном жилом здании и хозяйственных сооружениях, расположенных по пер.Рогатинскому,17б.

"На момент прибытия спасателей огнем были охвачены деревянные конструкции перекрытия и кровли одноэтажного жилого дома на площади 200 кв.м. Пламя успело перекинуться на хозяйственные постройки и гараж, в котором находился легковой автомобиль ВАЗ 2101. Общая площадь пожара составила около 500 кв.м", - сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

В информации отмечается, что руководитель тушения пожара принял решение для привлечь дополнительные силы и средства ГСЧС, поскольку огонь быстро распространялся на другие помещения. Существовала также угроза? что огонь перекинется на соседний двухэтажный жилой дом, расположенный вплотную. Но пожарным удалось этого не допустить. Кроме этого, из гаража вынесли газовые баллоны, чтобы предотвратить взрыв.

На полную ликвидацию пожара спасателям понадобилось почти 6,5 часов. Всего на месте происшествия работало 8 единиц пожарно-спасательной техники и 40 человек личного состава ГСЧС. Травмированных и пострадавших нет. Пожарные вывели из задымленного дома на свежий воздух двух человек. Причина возникновения пожара устанавливается.