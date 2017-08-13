События

11:34 13.08.2017

Участники парада "Одесса Прайд – 2017" прошли половину пути и сели под памятником Дюку

Участники ЛГБТ-парада "Одесса Прайд – 2017" прошли около 50% маршрута из-за препятствий со стороны оппонентов.

Как передает корреспондент "Интерфакс-Украина", в общей сложности на парад в воскресенье собрались от 150 до 200 человек. Они сконцентрировались на Приморском бульваре недалеко от Воронцовского дворца. Затем, под охраной значительного количества полиции и бойцов Нацгвардии Украины, скандируя лозунги "Имеем право быть собой" и "Равенство – это будущее", дошли до памятника Дюку де Ришелье. Там собрались несколько десятков противников парада из числа представителей правых организаций.

Чтобы предотвратить столкновения, полиция остановила продвижение парада. В знак протеста участники "Одесса Прайд – 2017" сели на площади вокруг памятника, не желая уходить, не завершив парад.

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