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00:12 13.08.2017

Трамп заявил, что готов вместе с союзниками предпринимать политические, экономические и военные меры по КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, что готов вместе с союзниками применять политические, экономические в военные инструменты для решения проблемы КНДР, говорится в коммюнике Белого дома.

"Президент Трамп заявил, что США готовы, действуя вместе с союзниками, использовать все имеющиеся дипломатические, экономические и военные меры, чтобы добиться этого (избавиться от северокорейской ядерной угрозы - ИФ)", - отмечается в документе.

Лидеры США и Франции выразили готовность работать над тем, чтобы добиться выполнения санкций ООН против КНДР и прийти к денуклеаризации Корейского полуострова.

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