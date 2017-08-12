Боевики не перестают обстреливать ночью позиции сил АТО – штаб

Боевики продолжают ночью обстреливать украинские позиции, применяя минометы различных калибров, сообщают в пресс-центре штаба АТО.

"Сегодняшний день не принес серьезных изменений в ситуацию в районе проведения АТО. Уже традиционно в светлое время суток российско-оккупационные группировки минимизировали обстрелы наших позиций, однако ночью бандиты снова продолжают применять минометы различных калибров", - информируют в штабе на своей странице в Фейсбук в субботу.

Под обстрел боевиков ночью попали украинские укрепления неподалеку Крымского, Приморья, что на Луганском направлении; опорный пункт в окрестностях Невельского на Донецком направлении.

Также в сообщении говорится, что боевики открыли огонь по жилым кварталам в районе поселка Новолуганское.

"Около 5.30 во время обстрела наших позиций в районе поселка Новолуганское, что вблизи Светлодарска, под огонь боевиков попали жилые кварталы. В результате обстрела из вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия в одном жилом доме было повреждено газовую трубу и опору линии электропередач, выбиты стекла, осколки посекли стены, забор и автомобиль", - сообщают в пресс-центре.

Жертв и пострадавших в результате обстрела нет.