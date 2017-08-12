Уставшие от наплыва туристов жители Барселоны устроили акцию протеста

Около 100 жителей Барселоны собрались на пляже, чтобы выразить протест против растущего числа туристов и создаваемых ими проблем, сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП)

Акция прошла под лозунгом "вернем пляжи для всех". Демонстранты утверждают, что присутствие в городе огромного числа иностранных гостей спровоцировало рост цен на аренду недвижимости. Кроме того, жители недовольны чрезмерно, по их мнению, буйным поведением некоторых туристов.

АП отмечает, что в Барселоне и других популярных среди отдыхающих испанских городах в последнее время нередко проходят подобного рода акции, организованные движениями левого толка. Цель этих инициатив - выразить недовольство массовым туризмом, который стал мешать местным жителям.

Агентство подчеркивает, что Испанию, население которой составляет около 46 млн человек, в 2016 году посетили 75,3 млн туристов. А в первые полгода 2017 года число туристов выросло на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом туристический бизнес приносит Испании 11% ее ВВП.