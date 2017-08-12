События

14:10 12.08.2017

Украинские и словацкие пограничники ликвидировали канал незаконной переправки мигрантов из Вьетнама в ЕС

Государственная пограничная служба Украины и Национальная полиция в ходе совместной операции с полицией и пограничниками Словацкой Республики ликвидировали канал незаконной миграции граждан Вьетнама в страны Европы.

Как сообщила в субботу пресс-служба Госпогранслужбы, еще в начале августа 2017 года украинские правоохранители при содействии словацких пограничников собрали информацию о намерениях преступников переправить в страны Европы большую группу незаконных мигрантов.

По информации Госпогранслужбы, оперативники постоянно отслеживали формирование группы и постепенное перемещение иностранцев в приграничье. В частности, среди них были как те, кто ранее уже пытался незаконно попасть в страны ЕС в составе других групп, так и те, кто на законных основаниях въехал в Украину, но впоследствии решил направиться дальше.

"После накопления мигрантов недалеко от границы организаторы неоднократно меняли день и направление, где должно было произойти нарушение границы. Все это они делали, чтобы правоохранители не смогли отследить маршрут незаконного путешествия. Однако это преступникам не удалось и по общему замыслу правоохранителей двух стран группу из 24 граждан Вьетнама задержали пограничники Словакии непосредственно после пересечения украинско-словацкой границы", - сказано в сообщении.

Сейчас как в Украине, так и в Словакии правоохранители проводят дальнейшие следственные действия для разоблачения всех организаторов канала и их сообщников.

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Интерфакс-Украина
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