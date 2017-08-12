События

12:54 12.08.2017

Девять украинских военных ранены, один погиб от взрывного устройства в зоне АТО за сутки

За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины один украинский военнослужащий погиб в результате подрыва на взрывном устройстве, 9 военных получили ранения и травмы, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах Вооруженных сил нет, 6 военнослужащих получили ранения. Это произошло в результате именно вражеских обстрелов", - рассказал А.Лысенко на брифинге в субботу в Киеве.

А то же время по его словам, в результате подрыва на вызывных устройствах погиб один военный, еще 3 были ранены. "Это произошло возле Авдеевки и Зайцево", - сказал спикер Минобороны.

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Интерфакс-Украина
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