События

11:19 12.08.2017

Пекин призвал Трампа воздерживаться от слов и действий, обостряющих ситуацию вокруг КНДР

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом призвал своего собеседника проявлять сдержанность и не провоцировать усиление напряженности на Корейском полуострове, сообщает в субботу китайское государственное телевидение.

По его данным, Си Цзиньпин считает, что Вашингтону нужно "избегать слов и поступков", способных усугубить связанную с КНДР проблему. Кроме того, он призвал как США, так и КНДР к сдержанности и выступил "за продолжение следования по пути диалога, переговоров и политического решения".

По словам Си Цзиньпина, Китаю и США "выгодно провести денуклеаризацию Корейского полуострова, поддерживать мир и стабильность".

В последние дни Д.Трамп и руководство КНДР обмениваются крайне резкими высказываниями в отношении друг друга. В частности, в пятницу президент США заявил о завершении подготовки к действиям на случай, если потребуется решать северокорейскую проблему военным путем.

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Интерфакс-Украина
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