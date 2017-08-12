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05:49 12.08.2017

Трамп не исключает использование вооруженных сил для решения проблемы Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что не исключает вариант решения проблемы Венесуэлы, предусматривающий использование американских вооруженных сил.

"В том, что касается Венесуэлы, у нас есть много вариантов, в том числе - военный, если это потребуется", - сказал он журналистам в гольф-клубе в Нью-Джерси, где проводит отпуск.

Д.Трамп не дал четкого комментария о том, предусматривает ли такой военный вариант отправку военнослужащих непосредственно на территорию Венесуэлы.

"Мы не будем обсуждать это (с прессой - ИФ). Но военная операция - это один из возможных шагов", - отметил президент США, говоря о ситуации в Венесуэле, где обостряется противостояние властей и оппозиции.

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Интерфакс-Украина
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