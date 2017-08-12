Трамп подтвердил готовность до сентября определиться с реакцией на сокращения американского дипперсонала в РФ

Президент США Дональд Трамп подтвердил в субботу, что до 1 сентября определится с ответом на решение Москвы о сокращении американского дипломатического персонала в РФ.

"Я как раз говорил с госсекретарем, и мы как раз обсуждаем вопрос об ответных шагах. У нас будет ответ на это к 1 сентября", - приводят его слова американские СМИ.

В свою очередь, представитель Белого дома Сара Сандерс ранее заявила, что прозвучавший на этой неделе комментарий Д.Трампа о том, что сокращение числа сотрудников дипмиссий США в РФ - это хорошо, так как позволит сэкономить бюджетные средства, - следует воспринимать как сарказм.

"Это был сарказм", - написала она в ответе на запрос газеты "Нью-Йорк таймс".