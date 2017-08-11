Amnesty International требует отпустить арестованного в Крыму 76-летнего пикетчика с болезнью Паркинсона

Международная неправительственная организация Amnesty International требует освободить 76-летнего жителя Крыма Сервера Караметова, арестованного на 10 суток за неповиновение полиции при задержании во время одиночного пикета в поддержку замглавы меджлиса крымских татар (запрещен в России - ИФ) Ахтема Чийгоза.

"Он - узник совести, с болезнью Паркинсона, который должен быть немедленно и безоговорочно освобожден", - заявляет Amnesty International.

Пенсионер 8 августа вышел с плакатом к Верховному суду Крыма, где проходили прения по делу А.Чийгоза. Его задержали сотрудники полиции. На крымчанина составили два административных протокола - за нарушение порядка проведения публичного мероприятия и неповиновение законному требованию сотрудника полиции.

Железнодорожный райсуд Симферополя рассматривал админпротоколы два дня, 8 и 9 августа. По первому протоколу С.Караметова оштрафовали на 10 тысяч рублей. По второму - арестовали вечером 9 августа.

По словам адвокатов, у С.Караметова сильно нарушена моторика, также имеется глаукома. Защита подала апелляцию на решение райсуда.