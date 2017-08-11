События

17:49 11.08.2017

Amnesty International требует отпустить арестованного в Крыму 76-летнего пикетчика с болезнью Паркинсона

Международная неправительственная организация Amnesty International требует освободить 76-летнего жителя Крыма Сервера Караметова, арестованного на 10 суток за неповиновение полиции при задержании во время одиночного пикета в поддержку замглавы меджлиса крымских татар (запрещен в России - ИФ) Ахтема Чийгоза.

"Он - узник совести, с болезнью Паркинсона, который должен быть немедленно и безоговорочно освобожден", - заявляет Amnesty International.

Пенсионер 8 августа вышел с плакатом к Верховному суду Крыма, где проходили прения по делу А.Чийгоза. Его задержали сотрудники полиции. На крымчанина составили два административных протокола - за нарушение порядка проведения публичного мероприятия и неповиновение законному требованию сотрудника полиции.

Железнодорожный райсуд Симферополя рассматривал админпротоколы два дня, 8 и 9 августа. По первому протоколу С.Караметова оштрафовали на 10 тысяч рублей. По второму - арестовали вечером 9 августа.

По словам адвокатов, у С.Караметова сильно нарушена моторика, также имеется глаукома. Защита подала апелляцию на решение райсуда.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Четверо бойцов ВСУ ранены, один травмирован из-за обстрелов со стороны боевиков

Киев считает противоправным введение РФ запрета на судоходство через Керченский пролив

Российский суд приговорил украинца Артура Панова к восьми годам колонии

Украинские морпехи приняли участие в учениях "Платинум Лайон-2017"

С начала года на Донбассе вследствие боев погибли 62 гражданских лица

ПОСЛЕДНЕЕ

HBO предложил похитившим сценарии "Игры престолов" хакерам $250 тыс. в биткойнах

Число жертв столкновения двух поездов в Египте выросло до 28 человек

В Киеве из-за жары превышена норма загрязнения воздуха в ряде районов

Реализации проекта "Стена" мешает недофинансирование и политическая составляющая

Украинские и зарубежные правоохранители ликвидировали международный канал торговли людьми

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Корпуса
РЕКЛАМА