Реализации проекта "Стена" мешает недофинансирование и политическая составляющая

В Государственной пограничной службе Украины заявляют, что реализацию проекта обустройства украинско-российской государственной границы "Стена" затрудняет отсутствие полного объема финансирования и политическая составляющая.

"Состояние финансирования проекта составляет чуть более 15% от необходимого. За 2015-2016 годы должны были выделить более 2 млрд грн, а выделили 600 млн. На 2017 год бюджетом было предусмотрено 200 млн, недавно принято решение о выделении еще 300 млн грн, но это пока еще не реализовано на практике", – сообщил в эфире телеканала "112.Украина" спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

Он указал, что если финансирование будет осуществляться на надлежащем уровне, то в 2017 году погранведомство планирует завершить полностью обустройство границы с РФ в Харьковской области и активно продвинуться на северном участке в Луганской области, где проект начал реализовываться в прошлом году.

О.Слободян подчеркнул, что реализации проекта мешает так же политическая составляющая. "Постоянно ставится под сомнение актуальность этого проекта, это тема номер один практически на всех телеканалах, и сложно реализовывать проект под таким серьезным информационным давлением", – сказал он.

Представитель Госпогранслужбы обратил внимание, что аналогичные проекты сейчас реализует Литва, Латвия, Эстония, Польша, Финляндия и Норвегия. Он также указал, что стоимость одного километра создания "интеллектуальной границы" в рамках проекта "Стена" составляет около 2 млн грн, что является вполне адекватной суммой.

Говоря об уголовном производстве по факту растраты выделенных на проект средств, который осуществляет Национальное антикоррупционное бюро Украины, О.Слободян отметил, что в погранведомстве заинтересованы в объективном следствии и считают, что все виновные лица должны быть привлечены к ответственности.

Как сообщалось, 9 августа детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили о подозрении семи лицам, задержанным 8 августа в рамках расследования в уголовном производстве по факту растраты средств государственного бюджета Украины, выделенных для инженерно-технического обустройства российско-украинской государственной границы, территорий, прилегающих к районам проведения антитеррористической операции и Автономной Республики Крым (так называемый проект "Стена").