События

15:14 11.08.2017

С начала года на Донбассе вследствие боев погибли 62 гражданских лица

С начала текущего года в результате боевых действий на Донбассе пострадали 345 гражданских лиц, из них 62 - погибли, говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, обнародованном на сайте организации в пятницу.

"За период с 24 июля по 8 августа 3 гражданских лиц погибли, еще 10 – получили ранения. Это увеличило общее количество подтвержденных миссией жертв среди мирного населения за текущий год – до 345 человек, 62 из них – со смертельным исходом", - говорится в отчете.

В документе указывается на продолжающиеся случаи ограничения свободы передвижения патрулей спецмиссии.

"Кроме ограничений, связанных с непроведением сторонами работ по разминированию, доступу патрулей СММ неоднократно препятствовали, особенно в неподконтрольных правительству районах в южной части Донецкой области. В частности, с 24 июля по 8 августа вооруженные члены так называемой "ДНР" 10 раз не пропустили патрули СММ на восток от контрольного пункта въезда-выезда в Верхнешироковском", - отмечается в отчете.

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Интерфакс-Украина
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