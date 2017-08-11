События

15:11 11.08.2017

За неделю увеличилось количество случаев нарушения перемирия

Количество случаев нарушения режима прекращения огня в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины за последнюю неделю увеличилось на 55%, заявляет первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

"За неделю мы зафиксировали рост уровня насилия вдоль линии разграничения. Количество нарушений режима прекращения огня повысилось на 55%. Особо беспокоит широкое применение вооружения, запрещенного минскими договоренностями. Мы зафиксировали по крайней мере 547 случаев применения реактивных систем залпового огня, других видов артиллерии и минометов. За последнюю неделю – 137 таких случаев", - сказал А.Хуг на брифинге по Skype в пятницу.

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Интерфакс-Украина
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