В украинских СИЗО находятся 120 подозреваемых военных

В следственных изоляторах в настоящее время находятся 120 украинских военнослужащих, подозреваемых в совершении преступлений, сообщил представитель Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины Сергей Частюк.

"По имеющейся информации, в настоящее время в следственных изоляторах на территории Украины по решению судов содержатся под стражей свыше 120 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Причем на территории Донецкой и Луганской областей в этих учреждениях содержатся свыше 100 военнослужащих", - сказал он на брифинге в пятницу в Киеве.

По словам С.Частюка, в последнее время увеличилось количество обращений от военнослужащих о нарушениях во время их задержания и проведения следственных действий.