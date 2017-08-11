События

14:23 11.08.2017

В украинских СИЗО находятся 120 подозреваемых военных

В следственных изоляторах в настоящее время находятся 120 украинских военнослужащих, подозреваемых в совершении преступлений, сообщил представитель Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины Сергей Частюк.

"По имеющейся информации, в настоящее время в следственных изоляторах на территории Украины по решению судов содержатся под стражей свыше 120 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Причем на территории Донецкой и Луганской областей в этих учреждениях содержатся свыше 100 военнослужащих", - сказал он на брифинге в пятницу в Киеве.

По словам С.Частюка, в последнее время увеличилось количество обращений от военнослужащих о нарушениях во время их задержания и проведения следственных действий.

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Интерфакс-Украина
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