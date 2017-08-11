В Гуманитарном штабе Рината Ахметова заявляют, что за три года работы помогли более 1 млн людей

За три года работы Гуманитарный штаб Рината Ахметова, созданный 6 августа 2014 года, оказал помощь 1 млн 153 тыс 323 людям, сообщает пресс-служба штаба.

"Гуманитарный штаб создавался Ринатом Ахметовым с одной целью – помочь мирному населению Донбасса выжить. Сегодня на счету штаба – более миллиона спасенных жизней. Потому что для каждого человека, которому мы оказали помощь, это было вопросом выживания. Мы верим, что мир вернется в нашу страну, но сейчас нам все еще есть, кому помогать", - отметил директор Гуманитарного штаба Александр Вишняков.

Представители Гуманитарного штаба напомнили, что в его рамках были объединены усилия благотворительного фонда "Развитие Украины", футбольного клуба "Шахтер" и бизнес-активов группы СКМ. С первых дней войны штаб начал эвакуацию людей из горячих точек и их расселение на мирной территории, всего было эвакуировано 39 462 человека

"Было отправлено 304 автоколонны с гуманитарной помощью, доставлено 131 220 тонн продуктов, выдан 11 833 951 "набор выживания". Сейчас на подконтрольной Украине территории и в "серой зоне" продолжают действовать 25 стационарных пунктов выдачи. Бригады мобильной выдачи доставляют продуктовые наборы в удаленные населенные пункты вдоль всей линии фронта", - информирует пресс-служба.

Как отмечается в сообщении, Гуманитарный штаб Рината Ахметова осуществляет поддержку незащищенных категорий населения, находящихся в зоне военного конфликта, – пенсионеров, детей, инвалидов и многодетных семей. За 3 года была оказана адресная помощь на лечение более 4 тысячам детей, которая включала в себя выдачу медикаментов, организацию неотложного лечения, обеспечение прохождения курсов реабилитации в санаториях Украины, оказание помощи в проведении операций на сердце.