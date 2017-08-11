События

13:53 11.08.2017

Один военный погиб, один ранен в зоне АТО на Донбассе в четверг

За минувшие сутки, 10 августа, в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины один украинский военнослужащий погиб, еще один ранен, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военный погиб. Это произошло из-за подрыва на мине в районе Песок. И еще один украинский воин получил ранение в результате обстрела вражеским снайпером", - рассказал А.Лысенко на брифинге в пятницу в Киеве.

Спикер оборонного ведомства уточнил, что ранение украинский военнослужащий получил во время осмотра участка дороги, которая ведет из оккупированного села Пикузы в направлении Мариуполя. "По этой дороге был запланирован проезд делегации мониторинговой миссии ОБСЕ во главе с Александром Хугом", - добавил А.Лысенко.

Как сообщалось, спикер пресс-центра штаба АТО Анатолий Стельмах в пятницу утром сообщил, что с начала суток 11 августа двое украинских военнослужащих получили ранение в зоне проведения АТО.

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Интерфакс-Украина
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