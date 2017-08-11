Российские военные захватили и перепродали более десятка дач в Донецкой области на побережье Азовского моря

Командиры соединений и частей 1 и 2 армейских корпусов (АК) незаконно оформляют документы на присвоение домов жителей Донецкой и Луганской областей, которые покинули свои дома с началом российской военной агрессии, отмечает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Командование 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК под видом мобилизации ресурсов захватило и в дальнейшем перепродало более десятка дачных построек, расположенных вблизи морского побережья (Азовского моря – ИФ)", - приводит пример ГУР на своей странице в Фейсбуке в пятницу.

Разведка также констатирует, что среди жителей населенных пунктов, в которых размещены гарнизоны российских оккупационных войск, растут протестные настроения.