События

10:57 11.08.2017

Зарплаты военнослужащим в зоне АТО будут повышены с сентября

Ежемесячный оклад военнослужащим, которые проходят службу в зоне проведения АТО на Донбассе, будет увеличен с сентября текущего года, сообщил представитель Министерства обороны Украины полковник Максим Праута.

"Министр обороны Украины - генерал армии Степан Полторак подписал приказ, которым увеличено выплаты военнослужащим, которые проходят службу в районе проведения АТО. В соответствии с приказом оплата личному составу, который выполняет задания на первой линии обороны, увеличена до 10 тыс.грн. в месяц, на второй линии до 4,5 тыс. грн.", - сказал М.Праута на брифинге в пятницу в Киеве, уточнив, что такие выплаты военнослужащие начнут получать с сентября текущего года.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко 5 августа заявил об увеличении зарплат военнослужащих в зоне АТО. "Принято решение увеличить уровень денежного обеспечения, доплат военнослужащим, которые выполняют военную обязанность в зоне АТО. Я поручил поднять содержание на первой линии до 10 тысяч гривень в месяц и повысить содержание на второй линии до 4,5 тысяч", - сказал глава государства.

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Интерфакс-Украина
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