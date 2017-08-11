ОБСЕ восстановила работу поврежденной ранее камеры наблюдения ДФС

Работа камеры видеонаблюдения, установленной силами Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донецкой фильтровальной станции и поврежденной вследствие обстрела 8 августа, восстановлена, сообщается на официальном сайте ОБСЕ.

"Наблюдатели демонтировали тепловизионную камеру, а также заменили защитный рукав кабеля камеры видеонаблюдения. По состоянию на 14:00, 9 августа, работа камеры видеонаблюдения восстановлена", - говорится в сообщении.

В СММ напоминают, что потеряли сигнал с обоих камер (тепловизионной и видеонаблюдения), недавно установленных на крыше административного здания на территории ДФС, 8 августа вечером. 9 августа во время обзора команда миссии зафиксировала следы от путь на тепловизионной камере и ее опоре. Камера видеонаблюдения и передатчик сигнала не были повреждены, но камера не работала. "Наблюдатели заметили 2 места попадания пуль на защитном рукаве кабеля камеры видеонаблюдения. По их оценкам, все пули были выпущены с 600-800м с юго-юго-запада и с высоты 10-12м над землей", - рассказали в ОБСЕ.

Миссия проинформировала Совместный центр по контролю и координации о случившемся и обратилась в СЦКК с запросом разобраться с этим инцидентом.

Как сообщалось, ранее в ОБСЕ сообщили, что их камеру на ДФС, "проработавшую лишь 1 день, обстреляли с юга и юго-запада" и заявили, что "камера уничтожена".

Позднее первый замглавы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг сообщил, что еще одна камера (менее мощная, место расположения не указано) повреждена во время нападения на техническое оснащение СMM. По его словам, "она уже отремонтирована и работает".

ДФС расположена между подконтрольным правительству г.Авдеевка и подконтрольной незаконным вооруженным формированиям т.н."ДНР" г.Ясиноватая примерно в 15 км к северу от Донецка.