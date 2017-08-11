Фигуранты дела о хищении средств проекта "Стена" взяты под арест

Соломенский районный суд Киева накануне избрал меру пресечения пятерым фигурантам уголовного производства по факту растраты средств, выделенных для обустройства украинско-российской государственной границы (проект "Стена").

Как передает "5 канал", бывший начальник первого отдела капитального строительства Государственной пограничной службы Украины Владимир Целко взят под стражу на 2 месяца с альтернативой залога в 8,5 млн грн. Арест или залог в 3,2 млн грн суд назначил также для начальника управления капитального строительства погранведомства Александра Атаманюка.

Арестован на 2 месяца с возможностью внесения залога более 3,5 млн грн директор Агентства защиты информации Александр Кашуба, а залоги для взятых под стражу сотрудника Госпогранслужбы Вячеслава Майдановича и бывшего замруководителя Черниговского облавтодора Сергею Значко превышают 0,5 млн грн для каждого, информирует "5 канал".

Как сообщалось, расследование в уголовном производстве по факту растраты средств госбюджета во время реализации проекта "Стена" НАБУ осуществляет с марта 2016 года по предварительной квалификации по ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч.2 ст.366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) и ч.2 ст.210 (нецелевое использование бюджетных средств) УК Украины. По версии следствия, в результате преступных действий интересам государства нанесены убытки свыше 16 млн грн.

8 августа 2017 года пресс-служба НАБУ сообщили, что детективы Бюро задержали 6 лиц в рамках расследования этого уголовного производства.

По данным НАБУ, среди задержанных - служебные лица Государственной пограничной службы Украины и предприятий-подрядчиков.

Задержанные подозреваются в совершении уголовных правонарушений по ч.5 ст.191 (завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем использования своего служебного положения), ч.2 ст.210 (нецелевое использование бюджетных средств в особо крупных размерах или по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

9 августа детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении семи лицам, задержанным в рамках расследования в уголовном производстве по растратам выделенных на "Стену" госсредств.

В Бюро уточнили, что уведомили о подозрениях в рамках данного производства начальника управления капитального строительства Госпогранслужбы Украины, старшего офицера Первого отдельного отдела капстроительства Госпогранслужбы, экс-начальник Первого отдельного отдела капстроительства Госпогранслужбы. Также среди подозреваемых - руководители компаний, планировавших строить "Стену": директор ООО "АЗУ", директор ГП "Черниговский облавтодор" ГАК "Автомобильные дороги Украины", директор и основатель ООО "Стройцентр "Витязь". Еще один подозреваемый выполнял роль посредника.

По данным НАБУ, задержанные находятся в изоляторе временного содержания ГУ Нацполиции в Киеве.

Директор НАБУ Артем Сытник не исключает появления новых подозреваемых по этому делу. "Расследование продолжается... Появления новых подозреваемых исключать не буду", - сказал А.Сытник на пресс-конференции 10 августа, отметив, что произошедшие задержания - "не окончательная точка".