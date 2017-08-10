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20:07 10.08.2017

Суд продлил до 8 октября арест подозреваемого в соучастии в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова

Голосеевский районный суд Киева продлил на два месяца – до 8 октября – срок ареста Ярослава Тарасенко, подозреваемого в соучастии в убийстве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"10 августа по ходатайству прокуратуры Киева Голосеевский районный суд столицы продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для 36-летнего жителя города Павлоград Днепропетровской области, который был задержан по подозрению в причастности к убийству экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. По решению суда срок содержания под стражей продлен до 8 октября включительно", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Я.Тарасенко подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Он был задержан 16 июня.

Экс-депутат Госдумы РФ Д.Вороненков был убит в центре Киева 23 марта. Убийца Павел Паршов был ранен охранником экс-депутата и впоследствии скончался в больнице.

Служба безопасности Украины проверяет, являлся ли П.Паршов агентом ФСБ России. У убийцы Д.Вороненкова был сообщник - Ярослав Левенец, с 2012 года - в розыске за экономические преступления.

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