Боевики продолжают одиночные обстрелы позиций сил АТО

Незаконные вооруженные формирования в четверг по-прежнему нарушают режим перемирия в зоне проведения антитеррористической операции, констатирует пресс-центр штаба АТО.

"В районе проведения АТО сегодня и дальше было неспокойно. Российско-оккупационные группировки одиночно обстреливали наши позиции на всех направлениях", - говорится в сводке пресс-центра (по состоянию на 18.00 четверга) на странице в "Фейсбуке".

Так, ночью по украинским укреплениям неподалеку Широкино боевики били из минометов калибра 82 мм. Кроме того, на Приморском направлении под вражеский обстрел попали украинские опорные пункты в Водяном.

На Донецком направлении НВФ применяли крупнокалиберные пулеметы вблизи Майорска, а на Луганском - минометы и гранатометы на подступах к Новотошковскому.

В пресс-центре также напомнили, что утром в четверг личный состав ВСУ обследовал дорогу на подконтрольной правительству территории Донецкой области, по которой был запланирован проезд первого замглавы СММ ОБСЕ Александра Хуга в Мариуполь. Однако боевики начали обстрел позиций ВСУ из стрелкового оружия и ранили украинского военного, обследовавшего дорогу на наличие взрывоопасных устройств.