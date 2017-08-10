В учениях "Рэпид Трайдент-2017" будут участвовать 2,5 тыс военных из Украины и 14 стран

В международных учениях "Рэпид Трайдент-2017", которые начнутся во Львовской области в начале сентября текущего года, примут участие более 2,5 тысяч военнослужащих из Украины и 14 стран-партнеров, сообщил министр обороны Степан Полторак.

"Нынешние учения пройдут с большим масштабом, чем в предыдущие годы… Наша цель - качественная подготовка к международным учениям "Рэпид Трайдент-2017", - сказал С.Полторак в четверг в ходе проверки состояния дел в Национальной академии сухопутных войск.

"Совместная подготовка дает нам хорошие шансы на получение критериев и стандартов, существующих в странах Альянса (НАТО – ИФ), а нашим партнерам - возможность перенять опыт украинских бойцов, добытый в ходе боевых действий", - добавил министр.

Как сообщается на официальном сайте оборонного ведомства, министр обратил внимание на качественную подготовку к учениям и отработку практических действий в ходе учений.

Как сообщалось, в январе президент Украины Петр Порошенко подписал одобренный Верховной Радой закон об утверждении решения о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия в многонациональных учениях.

Согласно закону, в рамках "Рэпид Трайдент-2017" предлагается допустить на территорию Украины в июне-ноябре 2017 г. сроком до 25 суток до 2 тыс. военнослужащих США, других государств-членов НАТО и государств-участников программы "Партнерство ради мира" с вооружением и военной техникой, до 6 самолетов, до 10 вертолетов. Всего в учениях, которые пройдут на Яворовском полигоне во Львовской области в июне-ноябре, должны были участвовать до 3,5 тыс военнослужащих, из них до 1,5 тыс от ВСУ, 1 тыс – от ВС США и еще столько же – от других государств-членов НАТО и государств-участников программы "Партнерство ради мира".