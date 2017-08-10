События

16:11 10.08.2017

Дело о хищениях при строительстве "Стены" может быть элементом давления на руководство "Народного фронта"

Задержание 7 лиц, подозреваемых в растрате средств, выделенных для обустройства украинско-российской государственной границы (т.н. проект "Стена"), связано с попытками давления на руководство партии "Народный фронт", считает директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.

"Я думаю, что может произойти очень быстрая и жесткая зачистка украинского политического поля от "Народного фронта". ... Проект "Стена" является одним из знаковых проектов "Народного фронта", в том числе на котором строилась предвыборная кампания этого политического проекта, на этом проекте также строились коррупционные схемы с участием высших должностных лиц Украины и, в большинстве своем, представителей "Народного фронта", - сказал он на пресс-конференции в четверг в Киеве.

С.Белашко выразил убеждение, что "Стена" изначально несла в себе большую коррупционную составляющую. "Такого рода проекты изначально имеют в себе огромную коррупционную составляющую и люди, которые инициировали такой проект, и люди, которые его утверждали все это прекрасно понимали. Никаким военным фактором такого рода "Стена" быть не может", - добавил он.

Эксперт также отметил, что по данному делу возможны новые задержания.

Как сообщалось, 9 августа детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили о подозрении семи лицам, задержанным 8 августа в рамках расследования в уголовном производстве по факту растраты средств государственного бюджета Украины, выделенных для инженерно-технического обустройства российско-украинской государственной границы, территорий, прилегающих к районам проведения антитеррористической операции и Автономной Республики Крым (так называемый проект "Стена").

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Сытник рассказал о ходе расследования по делу ПриватБанка

Падение подпиленного дерева повлекло негативные последствия не только для ЛЭП

Безналичная система оплаты заработала на всех парковках Киева

ВНО лучше всего сдали в Киеве и Львовской области

Знойную погоду сулят украинцам синоптики в ближайшие дни

ПОСЛЕДНЕЕ

Два сотрудника компании Chickfriend задержаны по делу о заражении куриных яиц в Нидерландах и Бельгии

Гибель гражданина Украины в авиакатастрофе возле Алматы подтвердили в украинском посольстве в Казахстане

Согласованного подозрения Довгому ещё нет

Тбилисский аэропорт возобновил работу после сбоя в компьютерной программе

Число зараженных фипронилом яиц в Великобритании превышает 700 тыс.

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua
РЕКЛАМА