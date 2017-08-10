Дело о хищениях при строительстве "Стены" может быть элементом давления на руководство "Народного фронта"

Задержание 7 лиц, подозреваемых в растрате средств, выделенных для обустройства украинско-российской государственной границы (т.н. проект "Стена"), связано с попытками давления на руководство партии "Народный фронт", считает директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.

"Я думаю, что может произойти очень быстрая и жесткая зачистка украинского политического поля от "Народного фронта". ... Проект "Стена" является одним из знаковых проектов "Народного фронта", в том числе на котором строилась предвыборная кампания этого политического проекта, на этом проекте также строились коррупционные схемы с участием высших должностных лиц Украины и, в большинстве своем, представителей "Народного фронта", - сказал он на пресс-конференции в четверг в Киеве.

С.Белашко выразил убеждение, что "Стена" изначально несла в себе большую коррупционную составляющую. "Такого рода проекты изначально имеют в себе огромную коррупционную составляющую и люди, которые инициировали такой проект, и люди, которые его утверждали все это прекрасно понимали. Никаким военным фактором такого рода "Стена" быть не может", - добавил он.

Эксперт также отметил, что по данному делу возможны новые задержания.

Как сообщалось, 9 августа детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили о подозрении семи лицам, задержанным 8 августа в рамках расследования в уголовном производстве по факту растраты средств государственного бюджета Украины, выделенных для инженерно-технического обустройства российско-украинской государственной границы, территорий, прилегающих к районам проведения антитеррористической операции и Автономной Республики Крым (так называемый проект "Стена").