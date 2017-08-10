Количество изданий в Украине за год сократилось на 4,3%, русскоязычных – на 11,1%

Количество изданий книг и брошюр в Украине по состоянию 1 августа 2017 года сократилось на 4,3% от показателя на 1 августа 2016 года и составило 8,757 тыс. печатных единиц, свидетельствуют данные на веб-сайте Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио).

Согласно приведенным данным, количество изданий книг и брошюр на украинском языке в этот период уменьшилось на 2,7% – до 6,053 тыс. печатных единиц, а русскоязычных – сократилось на 11,1% и составило 1,684 тыс. печатных единиц.

Общий тираж книг и брошюр в Украине к 1 августа 2017 года снизился на 17,7% от показателя 1 августа 2016 года – до 14,908 млн экземпляров. В то же время тираж такой продукции на украинском языке уменьшился на 11,3% – до 9,714 млн экземпляров, а тираж на русском языке упал на 31,4% и составил 4,334 млн экземпляров.

По данным Госкомтелерадио, количество книжных изобразительных изданий на 1 августа 2017 года снизилось на 14,7% от уровня годом ранее и составило 406 печатных единиц. При этом количество таких изданий на украинском языке уменьшилось на 19,5% – до 264 печатных единиц, а их тираж сократился на 46,3%, до 535,4 тыс. экземпляров.

Количество русскоязычных книжных изобразительных изданий снизилось на 7,2% – до 116 печатных единиц, а их тираж сократился в 2,2 раза и составил 226,2 тыс. экземпляров.

В то же время Госкомтелерадио отмечает рост количества книжных картографических изданий в 1,9 раза – с 14 печатных единиц на 1 августа 2016 года до 26 печатных единиц на 1 августа 2017 года. Однако их тираж сократился на 34,1% – до 35 тыс. экземпляров.

При этом количество книжных картографических изданий на украинском языке увеличилось более чем в два раза – с 12 до 25 печатных единиц, а их тираж упал на 16,9% и составил 25 тыс. экземпляров.

Госкомтелерадио по состоянию на 1 августа 2017 года не зафиксировал тираж русскоязычных книжных картографических изданий в Украине, тогда как годом ранее было две печатных единицы такой продукции с тиражом 23 тыс. экземпляров.