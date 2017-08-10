Суд продолжит заседание по делу о госизмене Януковича 15 августа

Оболонский районный суд г.Киева продолжит рассматривать дело по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене 15 августа в 14:00.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", перерыв был объявлен председательствующим судьей Владиславом Девятко после 4-часового заседания в четверг, на котором суд начал изучать доказательства обвинения. Одну из причин переноса судья назвал необходимость его участия в рассмотрении другого важного уголовного дела.

На следующем заседании во вторник, 15 августа, суд планирует допросить свидетеля стороны обвинения – бывшего постоянного представителя Украины в ООН Юрия Сергеева.

В.Янукович обвиняется в уголовном производстве по ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.